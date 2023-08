Sierra Leone : Plusieurs officiers supérieurs de l’Armée arrêtés

En Sierra Leone, plusieurs officiers supérieurs de l’Armée ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils ont été arrêtés après des semaines d’instabilité politique dans le pays, révèle le site d’informations Sierra Leone Telegraph. Selon un communiqué publié le 31 juillet par la police, ces officiers supérieurs font partie des personnes arrêtées parce qu’ils sont soupçonnés de vouloir profiter d’une manifestation publique prévue la semaine prochaine pour « lancer de violentes attaques contre les institutions de l’Etat ». Pour l'instant, on se garde de parler de coup d'état La police se garde de qualifier ces attaques présumées de tentative de coup d’Etat contre le gouvernement. Mais toujours est-il que des enquêtes « préliminaires ont révélé que ces individus prévoyaient d’utiliser des manifestations pacifiques entre le 7 et le 10 août 2023, comme prétexte pour déclencher de violentes attaques contre l’Etat, les institutions et les citoyens pacifiques ». La police n’a pas révélé les noms des officiers supérieurs arrêtés. Rappelons que le président sierra-léonais Julius Maada Bio a été réélu en juin dernier au terme d’un scrutin contesté.