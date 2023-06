Sidiki Kaba : «Nous devons respect et considération à nos FDS»

Le Ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, est sorti de sa réserve pour appeler au “respect et à la considération à nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS)”. Selon lui, le Sénégal a besoin de paix pour avancer. “Il faudrait dire que nous n’avons jamais vu autant d’attaques et de violences verbales à l’endroit de nos FDS. Nous leur devons respect et considération et même voir de l’admiration. Par ce qu’elles font un travail excessivement mur pour le bien-être des populations. Il importe que cette considération puisse se refléter parce qu’ils n’ont pas en raison du devoir de réserve ; le droit d’être là à se défendre”. Sidiki Kaba a, par ailleurs, lancé un appel au calme : “Le Sénégal a besoin de paix, le Sénégal a besoin d’avancer dans la concorde et de pouvoir trouver à tout moment qu’il y a des prises sur notre histoire commune de bâtir ensemble ce qui peut être l’essentiel et allons vers l’essentiel”.