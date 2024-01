Sicap-Mbao: un dealer d'ecstasy appréhendé par la police

Les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont mis fin aux activités d'un trafiquant d'ecstasy. Le suspect, un vendeur de friperie, a été appréhendé en possession de 200 grammes d'ecstasy. L'opération a été menée après que le commissaire Ousmane Diop ait été alerté sur un trafic intensif d'ecstasy entre Fass Mbao et Pikine. Un informateur a fourni des détails sur une transaction imminente, indiquant le lieu et la description de la moto du suspect. Les forces de l'ordre ont mis en place une surveillance à Sicap-Mbao, conduisant à l'interpellation de S. N. lors d'une opération de nuit. La fouille de sa moto a permis de découvrir la présence de 200 g d'ecstasy. Le suspect a déclaré qu'il avait été mandaté par un ressortissant gambien pour livrer la drogue à un client. À la suite de l'enquête, le vendeur de friperie a été déféré devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, accusé « d'offre et cession de drogue dure ainsi que de détention d'ecstasy », plus communément appelé « volet ».