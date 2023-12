Seydina Oumar Touré: « Ce qui se passe actuellement à l’UCAD est extrêmement grave »

« Ce qui se passe actuellement à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar est extrêmement grave », dénonce Seydina Oumar Touré, leader de USJ/Senegaal Gü Deggü. « Pour des raisons politiques, un semestre est réduit à moins de 30 jours et pire encore, les cours sont délocalisés en dehors de l’université pour asseoir la thèse du chaos au sein de l’établissement », fustige Seydina Oumar Touré. « Je me suis récemment rendu à l’université et, par ricochet, j’ai eu à visiter le campus social. En toute honnêteté rien ne s’oppose au déroulement des enseignements dans les amphithéâtres », révèle-t-il. Selon lui, cette façon malsaine de l’autorité de s’immiscer à la gestion d’une institution autonome comme l’UCAD et dont les activités doivent être déconnectées des volontés politiciennes est juste regrettable pour un pays du « savoir » ayant connu des savants comme Cheikh Anta Diop et dont les initiales sont gravées au « fronton » de ladite institution. Pour M. Touré, la société civile et les organisations de défense des droits de l’homme doivent s’insurger contre cette attitude tendant à sacrifier toute une génération d’étudiants.