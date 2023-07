Seydi Gassama exige la libération de Birame Souleye Diop

« Le député Birame Souleye Diop a exprimé ses regrets et présenté des excuses publiques au président Macky Sall et aux Sénégalais suite à des propos tenus lors d'une conférence de presse politique », a indiqué le Directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal. Selon le défenseur des droits humains, rien que pour cet acte « il doit être libéré ». Le député-maire de Thiès, Birame Souleye Diop, a été placé en garde à vue ce 5 juillet pour des propos tenus sur le Président Macky Sall la veille lors d’une conférence de presse de la coalition yewwi Askan Wi. “J’avertis les prochains candidats de l’APR [Alliance pour la République, le parti présidentiel]. Évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau ! Il est capable de vous empoisonner, de dire “comme nous n’avons plus de candidats je reviens” et de faire comme Ouattara !” Le député s’est rapidement excusé. Ce qui n’a pas empêché son incarcération pour “diffamation contre un chef d’État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l’État” et “discrédit sur une institution de la République”.