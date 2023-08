Seydi Gassama alerte sur les grèves de la faim: « le pays pourrait connaître des décès de détenus »

17e jour de grève de la faim pour Ousmane Sonko et plusieurs autres détenus membres et sympathisants de son parti le Pastef. Beaucoup d’entre eux comme Cheikh Bara Ndiaye, Hannibal Djim, Pape Abdoulaye Touré, sont admis aux urgences de l’hôpital principal de Dakar. Le directeur de Amnesty International, section Afrique de l’Ouest, Seydi Gassama a lancé l’alerte à l’endroit des autorités sénégalaises, en premier chef, le Président Macky Sall, pour éviter une cascade de nouveaux décès. « Les nouvelles que nous recevons des avocats & proches des détenus politiques en gréve de la faim prolongée sont inquiétantes. Aprés les nombreux morts par balles lors des manifestations, le pays pourrait connaître des décés de détenus suite á des gréves de la faim, Macky Sall », a-t-il écrit sur le réseau social X (ex-Twitter). Avant d’ajouter: « La justice sénégalaise sait comment procéder pour éviter au pays des situations aux conséquences imprévibles sans perdre la face. Elle l'a fait pour remettre en liberté Me Juan Branco qui était poursuivi pour quasiment les mêmes infractions »