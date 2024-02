Seydi Gassama: « Macky doit libérer tous les détenus politiques y compris Bassirou Diomaye Faye et Sonko »

Dans un post, Seydi Gassama, Directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, demande le président Macky Sall à prendre des mesures immédiates pour libérer tous les détenus politiques, y compris Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Face à la situation préoccupante des droits de l’homme au Sénégal, Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International souligne l’importance de respecter les principes fondamentaux de la justice et de la liberté. « Le Président Macky Sall doit ouvrir les portes des prisons et libérer tous-tes les détenus-es politiques y compris Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko », demande Seydi Gassama.