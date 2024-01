Seydi Gassama: « Diouf et Wade n’ont jamais utilisé les institutions de l’État pour écarter leurs adversaires »

Le processus de parrainage qui a précédé les élections présidentielles de février 2024 au Sénégal a été marqué par des accusations de partialité et d’opacité. Dans un post, Seydi Gassama dénonce un processus de parrainage inique qui a éliminé plusieurs candidats sérieux, dont trois anciens Premiers Ministres, jetant ainsi une ombre sur la crédibilité du processus électoral. Selon Seydi Gassama, Il n’y a pas une élection libre, démocratique et transparente lorsque la justice et l’administration sont instrumentalisées pour éliminer des candidats. « Les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade n’ont jamais utilisé les institutions de l’État pour écarter leurs adversaires des compétitions électorales. Ils les amnistiaient lorsqu’ils étaient condamnés pour les affronter, les battre ou être battus », déclare-t-il.