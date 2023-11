Serigne Saliou Thioune Impliqué dans une Affaire d’Escroquerie de 10 Millions CFA

Une affaire d’escroquerie présumée vient éclabousser le guide des thiantacônes, Serigne Saliou Thioune, selon le journal L’observateur qui donne l’information, suite à une transaction de bétail non honorée. Dans le cadre du dernier Magal de Touba, un événement religieux d’envergure, deux individus associés à Thioune auraient acquis trente bœufs sans régler la dette de 10 millions de francs CFA due à l’éleveur Algassoum Dia. Adama Ndiaye et Ousseynou Bâ, respectivement membre du cercle intime de Thioune et son berger, sont au centre de cette tourmente juridique. Ils sont accusés d’avoir, au nom de Serigne Saliou Thioune, effectué une commande de bœufs auprès de Dia à Matam, promettant un règlement ultérieur à Dakar. L’histoire se corse lorsque l’éleveur, ayant livré la marchandise, se retrouve sans paiement et sans bétail, celui-ci ayant été emmené à Touba. La patience de Dia s’épuisant, il se résout à porter plainte auprès de la gendarmerie de Semme, mettant en branle une série d’événements qui aboutiraient à l’arrestation de Ndiaye et à la convocation de Bâ. Tous deux admettent devant les enquêteurs la réalisation de la transaction mais renvoient la responsabilité du paiement à Thioune, affirmant avoir agi sur ses ordres. Le cas se complique davantage lorsque Serigne Saliou Thioune, confronté à la perspective de poursuites judiciaires contre ses collaborateurs, s’engage à régler la somme due le 10 novembre, dans une tentative de désamorcer la situation. Pendant que Ndiaye parvient à s’échapper, la justice suit son cours pour Bâ, qui est déféré au parquet.