Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine sur l’hôpital Dabakh de Tivaouane : «Que du saupoudrage depuis plus de 15 ans»

J’y ai amené mon fils malade il y a 3 ans et je me suis rendu compte des difficultés auxquelles le personnel de santé est confronté pour dispenser correctement les soins. Ce personnel ne cessait de lancer des cris de cœur pour appeler les bonnes volontés et l’Etat à leur apporter un soutien.



A la place, nous n’avons fait que du saupoudrage depuis plus de 15 ans, avec des dons de matériel obsolète et des promesses de construction d’un nouvel hôpital non encore tenue





Au-delà de l’indignation face à ce drame, nous sommes tous responsables de n’avoir pas pris les mesures draconiennes pour un nouvel hôpital à Tivaouane. Au-delà du caractère religieux de la ville, Tivaouane mérite une prise en charge par l’Etat, des infrastructures de santé au vu de l’augmentation de sa population, l’hôpital polarise une population de 514 mille habitants, et du développement de la ville qui a pratiquement absorbé les villages environnants.



Que cessent les promesses non tenues et actions d’éclat sans conséquences sur le niveau de prise en charge de la santé des populations.»



Le Témoin