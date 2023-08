Serigne Bass Abdou Khadr : « Le Khalife n’a aucune obligation d’information lorsqu’il agit. »

Serigne Mountakha Mbacké a grandement contribué à la préservation de la cohésion nationale. C’est du moins l’avis de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr qui était en conférence de presse, hier (lundi). « Si le pays est aujourd’hui en paix , c’est grâce à Serigne Mountakha Mbacké. Il y a de ces choses que nul ne peut clairement dire ici mais c’est ainsi« , a déclaré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Selon le porte parole de famille mouride, la Mouridyah n’est pas un mouvement, ni un parti politique encore moins une association. « Le Khalife n’a aucune obligation d’information lorsqu’il agit. Il n’est pas obligé de communiquer sur tout ce qu’il fait car il n’agit pas comme un chef de parti ou à l’image d’un président d’association. Ces derniers sont , en effet, généralement astreints à rendre compte« , a-t-il dit. Non sans regretter cette vague d’indiscipline qui a transformé notre environnement et qu’il l’a négativement impacté sollicitant de tout le monde une remise en cause.