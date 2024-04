Serigne Assane Mbacké (Ex-Pastef) :" L'intérêt général prime toujours sur l'intérêt personne"

Serigne Assane Mbacké a exprimé sa satisfaction à l'endroit des Sénégalais qui ont porté leur choix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye. Le président du mouvement Appel 221, affilié à l'ex-Pastef, invite également ses compatriotes à faire bloc autour du nouveau président de la République, pour veiller sur le "projet". Pour lui, l'intérêt général prime. Voici l'intégralité de son communiqué. "Communiqué Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, le 24 mars 2024, ensemble, nous avons ouvert une nouvelle page de l'histoire politique de notre cher pays : le Sénégal; dans la façon la plus démocrate. À cet effet, je voudrais d'abord saluer l'organisation et le déroulement du scrutin présidentiel assez transparent. Par la même occasion, je félicite le peuple sénégalais, qui, dans sa majorité, a exprimé sa volonté de signer l'alternance dans les urnes, comme ça a toujours été le cas dans ce pays. Je profite également de cette occasion pour féliciter le Président élu, SE Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur qui, la majorité de la population sénégalaise a porté son choix, car il a été le choix de Pastef, en général, mais aussi de M. Ousmane Sonko, en particulier. En outre, j'invite toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais de s'unir, faire bloc et se mettre côte à côte avec ce nouveau dans le but de l'assister, l'accompagner, l'encadrer et surtout veiller sur le projet pour lequel nous avons décidé de tourner une page pour s'en ouvrir une autre, nous permettant de garder espoir pour des lendemains meilleurs. J'étais dans les rangs, je suis dans les rangs et je serai dans les rangs demain, s'il s'agit de combattre pour mon pays, de lutter contre l'injustice ou encore la mal gouvernance. Ceci pour dire, même si je suis prêt pour travailler pour mon cher pays, mon engagement ne se basait sur aucune attente personnelle. Comme j'ai l'habitude de le dire : "L'intérêt général prime toujours sur l'intérêt personnel." Pour terminer, je vais m'appuyer sur les propos de notre cher Président, SEM Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui, dons son premier message à la Nation, à l'occasion du 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance, expliquant que le Sénégal ne se développera sans une réelle volonté des Sénégalais" Ensemble, travaillons pour l'intérêt du Sénégal!!! Vive le Sénégal ! Vive l'équité ! Vive la justice ! Serigne Assane Mbacké, vice-coordonnateur Directoire départemental Pastef Mbacké.