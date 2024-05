Série d'accidents mortels: Les responsables de l’AFTU annoncent que les bus Tata vont être changés d'ici la fin de l'année

Les bus Tata agréés par la société de transport AFTU sont souvent impliqués dans des accidents de circulation. Hier, un véhicule de la ligne 44 a perdu le contrôle de son frein avant de finir sa course sur trois personnes qui ont tous perdu la vie. Un accident qui n'a pas laissé indifférents les responsables de l’Association de Financement des professionnels du Transport Urbain (AFTU), qui sont les propriétaires de ces bus. Selon Djiby Ndiaye, membre du conseil d'administration de l’AFTU, leur organisation songe à changer ces véhicules d'ici la fin de l'année. ‘’Les véhicules sont contrôlés au niveau de centre de visites techniques. Mais aussi un frein peut faillir au milieu de la circulation. Il faut qu'on sache que la défaillance mécanique arrive à tout moment. Ce n’est pas parce que le véhicule n'a pas été contrôlé ou bien que le véhicule n'est pas bon qu'il y a une défaillance mécanique ou de frein. On est en train de les changer. Si vous regardez actuellement le parking de l’AFTU, des centaines de véhicules sont en train d'être changés’’ Djiby Ndiaye a confirmé que ces minibus ont été acquis depuis 2010. Mais si on se base sur l'explication d'un expert interrogé par nos confrères de la Rfm, “ces bus n'étaient pas destinés au transport urbain”.