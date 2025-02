Sénégalaises, sénégalais, Acteurs, Professionnels, Enseignants Chercheurs, Étudiants du secteur du tourisme

Chers membres du Conseil Africain du tourisme Francophone

Chers amis des médias, chers journalistes,

Vous avez été très enthousiastes et très nombreux à vous réjouir et à soutenir ma candidature pour le poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme. Une première dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique de l'ouest, et Dieu a choisi le meilleur pour nous.

Et en un mois nous avons fait le tour de neuf Télévisions, trois radios, dix quotidiens, 12 sites d’informations, et deux magazines pour discuter, échanger éclairer sur ma déclaration de politique générale si je suis élu. Cela a permis aux Sénégalais de mieux saisir l'importance et l'enjeu du tourisme dans notre économie, et le pourquoi ma candidature.

Ce jour 31 Janvier 2025 à minuit, j’ai accepté la proposition de la candidate du Mexique Madame Gloria Guevara afin de poursuivre avec elle une fois élue, notre rêve collectif pour cette grande ambition que nous nourrissons pour le Sénégal, le tourisme et l'Afrique.

J'aurais l'occasion de vous entretenir de nos accords lors d’un point de presse dont la date vous sera communiquée.

Je remercie son excellence le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Excellence le Président de l’Assemblée Nationale, Honorable député El Malick Ndiaye pour leur implication dans le traitement de ma demande de candidature.

Reconnaissance et gratitude à ma famille, mes amis, le monde du tourisme africain et international, particulièrement l’américain le Président du world Travel Tourism Monsieur Jürgen Stansmith, le Secrétaire Exécutif du Conseil Africain du Tourisme Francophone, le Gabonais Monsieur Christian Mbina et toute la Presse Sénégalaise et internationale

Vive le tourisme, vive le Sénégal, vive l’Afrique

je vous remercie

Mouhamed Faouzou Dème Expert en tourisme