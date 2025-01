Sénégalaise de l’Automobile : 1,2 milliard F Cfa détournés, un responsable tombe à l’Aibd

On connaît l’identité de la personne arrêtée dans le cadre de l’enquête sur le détournement de 1,2 milliard de francs Cfa à la Sénégalaise de l’Automobile. Il s’agit de K. Dieng, adjoint au responsable Transit du concessionnaire de véhicules. D’après Libération, qui fait la révélation dans son édition de ce lundi 6 janvier, après avoir ébruité cette affaire dans une précédente publication, le suspect a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) alors qu’il cherchait à quitter le territoire national. K. Dieng était chargé de régler, au nom de la Sénégalaise de l’Automobile, les frais liés au dédouanement des véhicules importés au niveau de la Perception Dakar-Port. Contre chaque règlement, le concessionnaire recevait une quittance attestant l’effectivité de l’opération concernée. Celui-ci «est tombé des nues quand le receveur général du Trésor l’a interpellé sur des arriérés de paiement des frais de douane pour l’année 2023», rapporte Libération. Le journal rapporte que la Sénégalaise de l’Automobile a d’abord contesté la réclamation du receveur du Trésor, avant de se rendre compte qu’elle avait tort puisque K. Dieng, qui a subitement observé un arrêt maladie, ne put jamais présenter les quittances matérialisant les paiements dus. Fouillant la gestion de 2024, souffle la même source, le concessionnaire tombe sur d’autres irrégularités toujours en rapport avec le règlement de frais de dédouanement. Considérant «plusieurs indices, Libération croit savoir que K. Dieng a bénéficié de «complicités internes et externes». Le mis en cause nie les faits qui lui sont reprochés. Même si, souligne Libération, il a «reconnu que sa deuxième femme s’était discrètement rendue au Trésor en cachant son identité, pour ‘négocier’ un moratoire pour la Sénégalaise de l’Automobile». Pire pour le suspect, ajoute le journal, la Dic a découvert qu’il avait monté une société dénommée «Logis transit» dont le siège est établi au centre commercial 4C et que sur place des quittances du Trésor datant de 2020 ont été trouvées par les enquêteurs. «Interpellé sur ces documents, Dieng a fait valoir son droit à garder le silence», relaye Libération. Le quotidien d’information annonce que le mis en cause, qui a fait l’objet d’un retour de parquet, sera fixé sur son sort ce lundi, et que le parquet financier va demander la prolongation des investigations pour abus de confiance et blanchiment de capitaux.