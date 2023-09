Sénégalais vivant au Maroc : L’annonce importante du gouvernement après le séisme

Le ministère en charge des Sénégalais de l’extérieur a annoncé samedi qu’il surveillait de près la situation de ses compatriotes établis au Maroc, un pays touché par un séisme meurtrier dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a déclaré que ses services compétents suivaient la situation de la communauté sénégalaise résidant au Maroc grâce à une cellule de crise mise en place sous l’autorité de l’ambassade du Sénégal à Rabat. Cette cellule travaille en étroite collaboration avec les consuls généraux à Casablanca et Dakhla. Le ministère des Sénégalais de l’extérieur a confirmé le décès d’un ressortissant sénégalais et a souligné qu’aucun bilan complet des éventuelles victimes parmi les membres de la communauté sénégalaise résidant au Maroc n’avait encore été établi. Il a recommandé aux ressortissants sénégalais présents au Maroc de rester vigilants tout en respectant les consignes de sécurité émises par les autorités locales.