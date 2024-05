Sénégalais emprisonnés en Turquie : Babacar Diop alerte les autorités

Il a été signalé au Maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui vient de boucler une visite en Turquie, que «beaucoup de Sénégalais d'Istanbul sont en prison à cause des difficultés liées au renouvellement de leur titre de séjour dont la durée de validité est passée de 2 ans à 6 mois». Il ressort des discussions au cours de sa rencontre avec les Sénégalais d'Istanbul, que «les principaux problèmes de nos compatriotes en Turquie tournent autour des permis de séjour et du renouvellement des passeports». L'édile de la ville aux-deux-gares qui a eu droit à un accueil chaleureux de la part de l'Association des Thièssois et la Communauté sénégalaise d'Istanbul, avec lesquelles il a eu des échanges fructueux, pense que «le gouvernement sénégalais doit pouvoir résoudre ce problème dans le cadre des relations diplomatiques qui lient le Sénégal et la Turquie». S'agissant des contraintes afférentes au renouvellement des passeports, Dr Babacar Diop d'indiquer : «Le Ministère des Affaires Étrangères et le Secrétariat d'État des Sénégalais de l'Extérieur doivent tout mettre en œuvre pour y remédier». Il s'est engagé auprès de «nos compatriotes pour être leur porte-parole auprès du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye». Aussi le Maire de Thiès de remercier tous les membres de l'Association des Thièssois d'Istanbul qui s'engagent à «l’accompagner dans le développement de la Cité».