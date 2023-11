Sénégalais bloqués dans le désert du Niger : Horizon sans frontières interpelle le chef de l’État

La situation des Sénégalais bloqués au Niger est devenue alarmante. Après l’alerte lancée par le président d'Horizon sans frontières, il y a une semaine, Boubacar Sèye revient à la charge et rappelle leur cri de détresse au président de la République Macky Sall. Il informe que les 117 Sénégalais se sont déplacés, mais restent coincés dans l'enfer du désert. Sur les ondes d’iRadio, le président Sèye demande leur rapatriement dans les plus brefs délais, car "leur vie est menacée". "Malheureusement, la situation n'a pas évolué, c'est pourquoi j'en profite pour renouveler encore une fois mon appel au président de la République sur le cas de ces Sénégalais en situation de détresse, de vulnérabilité, laissés à eux-mêmes dans le désert", alerte-t-il. D’ailleurs, poursuit-il, "je les ai eus hier nuit au téléphone. Je pense qu’actuellement, ils se sont déplacés vers Arlit, dans l'espoir d'être récupérés pour être rapatriés au Sénégal. Donc, je renouvelle mon interpellation au chef de l’État sur ces gens qui sont dans le besoin et ne veulent que rentrer au Sénégal".