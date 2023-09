Sénégal vs Algérie: « Bravo aux ultras Sonko et Pastef pour la manifestation pacifique.. », (Guy Marius Sagna)

Dans un post publié sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna félicite les « ultras Sonko et PASTEF pour la manifestation pacifique » de ce mardi 12 septembre au Stade Diamniadio lors du match amical international opposant le Sénégal et l’Algérie. Texte in extenso : Bravo aux ultras Sonko et PASTEF pour la manifestation pacifique d’hier (mardi 12 septembre)au Stade Diamniadio. Manif qui n’était pas déclarée. Puisqu’ils interdisent arbitrairement toutes nos manifs pacifiques déclarées, continuons à SONKORISER le Sénégal et le monde! Sonko 5e président !