Sénégal: vers la digitalisation des documents administratifs

Le Sénégal compte digitaliser les documents administratifs. D'ailleurs un atelier portant sur la validation du Schéma Directeur Numérique de la Justice 2023-2027, qui permettra de construire un véritable service public numérique de la justice profitable à l’ensemble des acteurs et usagers de la justice a été tenu ce jeudi. La mise en place du comité technique de suivi du Schéma Directeur Numérique est estimé à "plus de 8 milliards FCFA", a annoncé le ministre de la Justice Ismaëla Madior Fall. Alors pour le garde des Sceaux " l’appropriation et la mise en œuvre du Schéma Numérique de la Justice par tous les acteurs va entrainer une révolution dans le fonctionnement de la Justice en permettant des décisions plus rapides, en simplifiant les procédures et démarches avec une dimension plus transparente des procédures. En outre, elle permettra aux usagers de réduire les déplacements et aux magistrats et agents du Ministère d’améliorer le travail au quotidien". Et pour ce qui est du deuxième semestre de l’année 2023, le département de la Justice mettra l’accent, entre autres, "sur la numérisation du processus de délivrance des actes et casier judiciaire, le recouvrement des amendes, l’archivage électronique, la naturalisation, la gestion électronique du courrier… En plus de ces projets mentionnés, le Tribunal de Pikine-Guédiawaye sera prochainement digitalisé et servira de pilote pour les autres tribunaux", a indiqué Ismaëla Maison Fall. Les objectifs principaux de ce projet, comme le rappelle le ministre est : "d'adapter les textes à la dématérialisation, rendre l’environnement matériel de travail adéquat ; donner au citoyen un accès distant aux services judiciaires en dématérialisant toutes les procédures judiciaires ; rendre opérationnelle la justice alternative ; protéger l’enfance ; disposer d’outils de pilotage du secteur judiciaire".