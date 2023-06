Sénégal: le député Guy Marius Sagna demande à l'Armée d'être "aux côté du peuple"

Le député de l'opposition Guy Marius Sagna a demandé à l'Armée sénégalaise, déjà déployée dans certaines villes et zones de Dakar, d'être aux côtés du peuple. Ainsi, il imite le président Macky Sall qui avait tenu les mêmes propos en 2011, alors qu'il était opposant à l'ancien président Abdoulaye Wade. « Résistantes et résistants, notre résistance constitutionnelle a été tellement forte que Macky Sall a été obligé de sortir l'armée. La police et la gendarmerie sont débordées. Félicitations à vous toutes et tous. Nous demandons à l'armée d'être aux côtés du peuple en lutte contre le dictateur Macky », a écrit M. Sagna. Le mot d'ordre, selon lui, est « la résistance constitutionnelle et populaire illimitée partout jusqu'à la victoire ».