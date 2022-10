Sénégal: ces propositions pour baisser le loyer dès janvier 2023

Le document final sur les concertations sur la cherté de la vie au Sénégal a été publié lundi. Dans les conclusions de la commission «Loyer», il est noté de fortes propositions pour baisser les coûts dès janvier 2023. La commission «Loyer», créée lors des concertations sur la vie chère, a soulevé les différents problèmes du secteur. Dans son diagnostic, elle a fait état des tarifs du loyer anormalement élevés et hors de portée pour la majorité des consommateurs; des prix fluctuants et à tendance haussière et des frais d’enregistrement sur les contrats locatifs à usage d’habitation jugés élevés. Cependant, la Commission «Loyer » a proposé dans un premier temps des mesures pour la baisse du prix du loyer et qui devraient être appliquées le plus rapidement possible. Elle a ainsi proposé des baisses segmentées en tenant compte des catégories des locataires. Non sans demander de légiférer par un décret présidentiel pour leur application. La Commission Loyer préconise ainsi que cette décision soit prise en 2022 pour entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Toujours, selon elle, il faut mettre en place un Organe de Régulation du Loyer (ORL) pour mieux encadrer les tarifs du loyer. D’ailleurs, elle propose en plus de baisser le tarif sur les frais d’enregistrement appliqués sur les contrats de location, de faciliter l’accès au foncier pour les promoteurs immobiliers, de favoriser l’activité de placement immobilier à travers un Partenariat Public Privé et d’orienter les investissements et les placements de la part de certaines structures : CDC, CSS, IPRES, Sociétés d’assurance. La Commission Loyer exhorte le gouvernement à favoriser la création d’une structure de garantie et d’hypothèque pour le financement de l’habitat social avec des taux réduits, et à mettre en place un Fonds d’Aide Publique au Logement.