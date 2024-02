Sénégal : Une pétition lancée envers les ressortissants de la Guinée

Les internautes sénégalais ont récemment lancé une pétition en vue de légiférer sur l’exigence d’une carte de séjour pour les ressortissants de la Guinée souhaitant se rendre ou étant déjà installés au Sénégal. Cette initiative découle des récentes attaques observées de la part de ressortissants guinéens envers les Sénégalais au cours des dernières semaines, notamment durant la Coupe d’Afrique des Nations, où des provocations ont pris une tournure de plus en plus agressive. Initialement des taquineries pour animer les rencontres sportives, ces provocations ont évolué vers des discours jugés discourtois, violents et racistes sur certains médias et réseaux sociaux guinéens à l’encontre du peuple sénégalais. Face à cette situation, les internautes sénégalais appellent les autorités compétentes à agir, en exigeant notamment une carte de séjour pour les Guinéens établis au Sénégal. Ils demandent également au gouvernement sénégalais de prendre les mesures nécessaires pour identifier et expulser du territoire toute personne tenant des propos menaçant la stabilité et la cohésion nationale.