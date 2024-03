Sénégal : Macky Sall réduit le nombre des ministres à 30

Le président de la République Macky Sall vient de nommer un nouveau gouvernement. Selon son Premier ministre Me Sidiki Kaba, 30 ministres ayant un département ont été nommés. Contrairement à l’ancien gouvernement qui comptait 39 ministres. Soit une réduction de 9 ministres. Mieux, a ajouté le Premier ministre, le chef de l’Etat a aussi décidé de fusionner le ministère des Fiances et du Budget et le ministère de l’Economie en un seul ministère. Ne s’arrêtant pas là, Il a aussi cumulé le ministère de l’Enseignement Supérieur et celui de l’Education. Me Kaba d’expliquer que ces décisions ont été prises dans le cadre « d’un resserrement » pour un gouvernement qui travaille « dans la rapidité et dans l’efficacité ».