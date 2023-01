Sénégal : Le nombre d’employés salariés évalué à 340 656 contre 329 365 un an plus tôt (Ansd)

Au troisième trimestre 2022, le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 340 656 contre 329 365 un an plus tôt, soit une augmentation de 3,4%, indique l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Le document souligne que les rémunérations globales (+3,3%) ont également progressé sur la même période. En revanche, les heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé (-0,8) ont diminué. Par ailleurs, le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, s’est accru de 3,4% au troisième trimestre 2022, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente. Une hausse qui est consécutive à la progression des effectifs dans le commerce (+12,9%), la construction (+5,6%) et les services (+4,4%). En revanche, il est noté une régression des effectifs dans l’industrie (-2,2%). L’accroissement des effectifs dans le secteur des services est imputable, principalement, à l’augmentation du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités de soutien et de bureau (+25,2%) et de l’information et la communication (+3,3%). Quant à la diminution du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie, elle est liée à celle des effectifs dans la production et distribution d’eau (-7,2%) et dans les activités de fabrication (-2,7%).