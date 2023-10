Sénégal : Des femmes « détenues politiques » commencent une grève de faim illimitée à partir de ce samedi

Des femmes « détenues pour des raisons politiques » à la Maison d’arrêt des femmes de Camp pénal et de Rufisque ont récemment décidé d’entamer une grève de la faim illimitée pour protester contre leur privation de liberté. Elles comptent, selon un communiqué transmis à senego, démarrer cette grève de faim ce samedi 7 octobre 2023, et visent à attirer l’attention sur leur situation difficile et à demander justice et libération immédiate. Au sein de la Maison d’arrêt de Camp pénal, les femmes qui participent à la grève sont nombreuses. Parmi elles, on peut citer Maty Sarr Niang, Falla Fleur, Adji Dialika Ndao, Amy Dia, Yacine Diagne, Ada Fatou Seck Bodian, Aramata Djiba, Khady Diémé. Deux autres, Ndeye Marie SAGNA et Khadija Diallo, participent à la grève de la faim à la Maison d’arrêt de Rufisque. Ces femmes détenues « pour des raisons politiques », disent-elles, demandent leur jugement ou leur libération, car depuis leur mise sous mandat de dépôt, certaines d’entre elles n’ont pas été entendues dans le fond du dossier. En d’autres termes, elles n’ont pas eu la possibilité de présenter leur version des faits à la cour.