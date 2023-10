Sénégal : « Chaque année, 1 800 nouveaux cancers du sein sont diagnostiqués », TAS

Octobre rose, dimanche 1er octobre au mardi 30 octobre, est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Thierno Alassane Sall, candidat à la présidentielle de 2024, Député, Président du parti de la République des Valeurs Reewum Ngor, sensibilise au dépistage précoce au cancer du sein, invitant l’Etat à mettre la main dans ses caisses. « Chaque année, environ 1 800 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués au Sénégal, en faisant le cancer le plus fréquent parmi les Sénégalaises. Le dispositif « Octobre Rose » marque le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, notamment la sensibilisation de nos femmes pour aller vers un dépistage. Mes pensées vont affectueusement à toutes les femmes qui luttent courageusement contre cette maladie silencieuse, responsable de tant de souffrances dans nos foyers. Le dépistage précoce est la clé de la guérison. J’invite donc instamment l’État à redoubler d’efforts pour augmenter les centres de dépistage, en particulier dans les zones les plus reculées de notre pays. Informons nos proches sur l’importance cruciale du dépistage, car cela peut sauver de nombreuses vies ».