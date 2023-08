Sénégal - Armement: le géant chinois Norinco s'implante et s'apprête à signer un contrat de plus de 27 milliards FCFA

La gendarmerie sénégalaise veut renforcer son armement. Elle s'apprête à signer avec Chine, à travers le groupe Norinco, qui s'est implanté au Sénégal, un contrat à hauteur de 45 millions de dollars soit 27.318.489.030 F Cfa pour l'acquisition de drones à hélices Golden Eagle CR500. Ceci, dans le cadre de missions de reconnaissance et éventuelle d'attaque. Ces drones pourront aussi embarquer de l'armement. Le journal "Les Echos" qui donne l'information, renseigne que les négociations se sont accélérées entre Norinco te la gendarmerie nationale. Mieux, ajoute le canard, le projet est en phase de finalisation. Un nouveau rapport de "Défense Military Africa" fait savoir que le conglomérat de défense public chinois Norinco a ouvert un bureau de vente à Dakar, défiant ainsi les fournisseurs d'armes français et russes. Selon la publication de "Défense Military Africa" , Norinco vise également à s'implanter au Mali et en Côte d'Ivoire, des pays où l'entrepreneur militaire chinois est déjà présent sur le marché grâce à la vente d'armes.