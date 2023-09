Sénégal : 20 organisations/société civile appellent l’Etat à gracier « détenus politiques »

Au nom du Magal et pour la stabilité du pays, la synergie des organisations de la société civile pour la paix (SOS /Paix) demande à l’Etat d’accorder une grâce exceptionnelle et la liberté provisoire aux détenus dits politiques. SOS/Paix demande aussi aux citoyens de retirer leurs cartes d’électeurs pour la présidentielle de 2024 Elles sont au moins une vingtaine d’organisations de la société civile à faire cet appel au Chef de l’Etat. La synergie des organisations de la société civile, qui regroupe entre autres les plateformes des organisations non-étatiques, l’ONG 3D, le réseau siggil Jiggen, le Cossef et le forum du justiciable, demandent au président Macky Sall de gracier certains détenus à l’occasion du grand Magal de Touba. « Nous demandons à l’Etat du Sénégal d’accorder une grâce exceptionnelle à tous les citoyens arrêtés pour des délits mineurs et ayant déjà fait l’objet d’un jugement, accorder la liberté provisoire aux citoyens en détention préventive pour des délits mineurs liés aux manifestations, ou à l’expression de leur opinion », déclare Malick Diop, leur porte-parole lors d’une conférence presse organisée ce jeudi. Ces organisations, qui disent entamer des médiations, demandent à certains détenus d’arrêter leur grève de la faim. « Nous demandons aux citoyens en détention de cesser la grève de la faim, afin de permettre à la société civile de continuer ses actions de médiations pour leur libération », ajoute le porte-parole. SOS/Paix invite aussi les citoyens sénégalais à un retrait massif de leur carte d’électeurs comme moyen efficace d’expression de la souveraineté populaire.