Semaine nationale de l'état civil : Le première édition démarre ce jour

Lancée vendredi à Dakar, la semaine nationale de l’état civil s’ouvre ce mardi jusqu’au 17 aout 2023 sur le thème « La digitalisation des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil : l’opportunité d’accroitre la couverture nationale et d’améliorer la qualité et l’actualité des données » Cette initiative a pour but de mieux sensibiliser le public sur l’importance de l’état civil en vue d’accroitre la couverture nationale et améliorer le système avec des statistiques vitales.