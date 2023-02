Séisme en Turquie et en Syrie : Les condoléances « émues » de Macky Sall à Erdogan et Bachar al-Assad

Le président sénégalais, Macky Sall a adressé ses condoléances « émues » aux Présidents Erdogan et Bachar al-Assad ce lundi, suite au séisme meurtrier qui a eu lieu dans le sud-est de la Türkiye et dans le nord de la Syrie. « J’adresse mes condoléances émues aux Présidents Erdogan et Bachar al-Assad, suite au séisme qui vient de frapper la Türkiye et la Syrie », a réagi Macky Sall. Dans une publication sur Twitter, le chef d’État sénégalais prie pour le repos de l’âme des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Dans la nuit du 5 au 6 février, la Turquie et la Syrie ont été frappées par un séisme de magnitude 7,8. Les deux pays font état au total de plusieurs centaines de morts et de milliers de blessés. Le bilan, déjà dramatique, est encore largement sous-estimé.