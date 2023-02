Séisme en Turquie: L’appel de détresse d’étudiants sénégalais rescapés

Après avoir survécu au séisme mortel qui a emporté avec lui plus de 44ooo personnes en Turquie, les 4 étudiants sénégalais ressortissants des villes Épicentre Kahramanmaraş et Diyarbakır pensaient avoir vu le pire. Mais un autre séisme plutôt émotionnel secoue Thiecouta Diallo, Fatou Nicole Thiam, Cherif Cissé et Cheikh Ahmadou Mbackė Gaye. Après avoir tout perdu lors du tremblement de terre, passé 3 nuits dans la rue sous la pluie et le froid, les victimes du séisme de magnitude 7.8 avaient trouvé refuge à l’ambassade du Sénégal en Turquie. Pendant deux semaines, ils ont été logés et nourris par l’ambassadeur du Sénégal au Pays de Erdogane. Mais coup de tonnerre, le représentant diplomatique qui prétend n’avoir reçu aucune subvention de l’État pour entretenir ses fils et filles demande à ces derniers de se débrouiller par leurs propres moyens. Une décision tout aussi surprenante que décevante selon les étudiants qui, à travers un communiqué, déplorent cette situation et appellent au secours.