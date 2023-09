Séisme au Maroc : Mamoudou Ibra Kane exprime sa solidarité au royaume chérifien

Dans la nuit du vendredi au samedi, le Maroc a connu l’un des plus violents séismes de son histoire. Plus de 2 000 morts ont déjà été comptabilisés dans un bilan officiel encore provisoire. Face à ce drame, le président du mouvement Demain c'est maintenant, Mamoudou Ibra Kane, exprime toute sa solidarité et sa compassion au peuple marocain et aux Sénégalais vivant au Maroc. "J'exprime ma totale solidarité au peuple marocain frère et au roi Mohamed VI, suite au tremblement de terre meurtrier qui frappe le royaume chérifien. Mes pensées vont également aux compatriotes sénégalais vivant au Maroc. Aux disparus, paix à leurs âmes !", a tweeté Mamoudou Ibra Kane.