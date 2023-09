Séisme au Maroc : Khalifa Sall appelle la communauté internationale à se mobiliser

Le Maroc a connu un séisme, hier soir, qui a fait 820 morts selon le dernier bilan officiel. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, a réagi à cette tragédie . “Mes pensées et mes prières sont avec les familles et les proches des victimes qui traversent une période de tristesse et de douleur”, a écrit sur X, le Président de Taxawu Dakar. “Je sais le peuple du Maroc fort, résilient et uni”, a-t-il poursuivi avant de suggérer “face à l’ampleur de la catastrophe, que “la communauté internationale se mobilise pour apporter son aide et son soutien au royaume chérifien.”