Séisme Maroc : Le message de Pape Djibril Fall

Face au drame du tremblement de terre survenu hier, nous exprimons toute notre compassion et notre solidarité au peuple frère marocain. Les Serviteurs présentent leurs condoléances les plus sincères au Roi Mohammed VI et à tout le peuple marocain, et souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés. Le Sénégal et le Maroc entretiennent d excellentes relations fraternelles, séculaires et qui constituent un pilier de nos axes de coopération. Nous demandons au Gouvernement du Sénégal la mise en place, sans delais, d'une cellule de crise pour la prise en charge optimale de la situation de nos compatriotes établis au Maroc. Papa Djibril FALL Député à l’Assemblée nationale Vice-président de la commission des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur Président parti Les Serviteurs Candidat à la Présidentielle de février 2024