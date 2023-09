Séisme Maroc : Déthié Fall présente ses condoléances

Le leader du PRP n'a pas tardé à réagir suite au séisme qui frappé le peuple marocain. Dans note rendue publique, Déthié Fall et Cie ont présenté leurs condoléances au Maroc. "Chers compatriotes, chers frères et sœurs marocains, Nous avons appris avec une grande consternation le terrible tremblement de terre au Maroc et qui a fait plusieurs centaines de victimes et de blessés. Par ma voix, le PRP présente nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes, et prie pour une rapide guérison des blessés. Nous transmettons notre soutien moral et toutes nos pensées compatissantes au peuple marocain avec qui nous partageons des liens séculaires, aux étrangers qui y vivent - aux sénégalais particulièrement. J'invite le consulat du Sénégal au Maroc à déployer dans l'immédiat toutes les mesures d'urgences afin de venir en aide à nos compatriotes et leur apporter l'assistance, entre autres, humanitaire et psychologique nécessaires afin de les aider à traverser cette situation catastrophique et difficile. Déthié FALL, Président du PRP, Candidat à l'élection présidentielle de 2024