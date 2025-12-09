Setal.net

Sédhiou : un jeune mécanicien qui se faisait passer pour "un douanier" arrêté


Le commissariat Central de Sédhiou (Sud) a procédé à l’arrestation du jeune M. Massaly qui se faisait passer pour un agent de la Douane. Âgé de seulement 18 ans, ce mécanicien est parvenu à semer la psychose sur la route nationale reliant Sédhiou à Diende, exploitant l'uniforme et l'autorité pour s'attaquer à des citoyens en plein jour.
 
M. Massaly opérait avec une audace déconcertante, empruntant le véhicule de service et la carte professionnelle d'un ami douanier de la zone. Armé d'une machette, il interceptait des usagers au centre-ville, exigeant d'importantes sommes d'argent sous de faux prétextes de contrôles de papiers non conformes.
 
La supercherie a atteint son paroxysme dimanche dernier. Après une escapade personnelle, rapporte « L’Observateur », le jeune homme s'est installé au rond-point du Lycée Nation-armée pour mettre en place son faux barrage. Il est parvenu à extorquer de l'argent à trois chauffeurs. Cependant, son stratagème a volé en éclats face à sa quatrième victime, un motocycliste en provenance de la Guinée. Intrigué et refusant de se soumettre au contrôle musclé, le conducteur s'est directement réfugié au commissariat central de Sédhiou, où il a donné une description précise de son assaillant et du véhicule.
 
Immédiatement alertée, la police a rapidement localisé et interpellé M. Massaly. Conduit au commissariat avec le véhicule et la carte professionnelle incriminés, le jeune mécanicien a reconnu les faits devant les enquêteurs, se confondant en excuses. Le douanier, propriétaire du matériel, s'est expliqué en indiquant avoir simplement prêté sa voiture, sa carte se trouvant à l'intérieur.
 
Au terme de sa garde à vue, M. Massaly sera déféré ce mardi au parquet de Sédhiou, où il devra répondre de ses actes..


Le Sénégal dans l'incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
