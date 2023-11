Sécurité des opérations aéroportuaires : 2AS TECHNICS s’associe avec l’ANACIM pour la performance

Les Facteurs Humains dans les Organismes d’Entretien et le Système de Gestion de la Sécurité sont les deux sujets autour desquels des sessions de formation ont été organisées. Une initiative de 2AS TECHNICS, filiale de 2AS, en faveur de ses agents mais aussi des cadres techniques de l’ANACIM notamment de sa Direction de la Sécurité des Vols. Le cours animé par un formateur de l’OSAC (Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile) de la France, filiale du Groupe APAVE, participe au renforcement des performances humaines car il est reconnu que « les capacités et limitations humaines ont un impact sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques ». Sur le premier sujet, il s’agissait entre autres de comprendre l’importance des facteurs humains et leur contribution aux incidents / accidents en aviation, comprendre comment les capacités et limitations humaines peuvent affecter la performance ou encore comprendre l’impact de l’organisation de l’entreprise sur la sécurité et la performance. Pour ce qui du Système de Gestion de la Sécurité développé au niveau de chaque entité de la plateforme aéroportuaire, il est conçu pour améliorer en continu la performance de sécurité mais aussi atténuer les risques avant qu’ils ne provoquent des accidents et des incidents.