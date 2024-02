Sécurisation du Territoire national: 571 individus interpellés par la police, hier nuit

La police accentue la lutte contre la délinquance et la criminalité. Elle a déroulé une nouvelle opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national. A l'issue de ce coup-de-poing, les limiers ont interpellé 571 individus dont 349 pour vérification d'identité, 106 pour ivresse publique et manifeste, 43 pour nécessité d’enquête, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour détention et trafic de chanvre indien, 5 pour jeux de hasard sur la voie publique, 10 pour vol, 3 pour flagrant délit de vol, 11 pour vagabondage , 14 pour usage de produits cellulosiques, 1 pour détention illégale d'arme blanche, 9 pour non Inscription sur le fichier sanitaire et 7 pour racolage. Ce large ratissage effectué dans la nuit du mercredi au jeudi, a été supervisé par la Direction de la Sécurité Publique. Plus de 500 policiers en tenue et en civil ont envahi les coins et les recoins de 21h à 05h du matin.