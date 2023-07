Sécurisation à Ngor: 32 individus interpellés par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, la légion de gendarmerie de Dakar, commandée par le Lieutenant-Colonel Abdou Mbengue, intensifie les opérations de sécurisation. Les éléments de la Brigade de proximité de Ngor, appuyés de leurs collègues du 5ème Escadron Porté de la LGI, ont effectué le grand ménage au niveau de leur secteur. Ce large ratissage, effectué dans la nuit du 30 juin au 01 juillet 2023 de 23 heures à 06 heures, a permis aux hommes du commandant Khady Gningue de mettre la main sur 32 individus dont 28 pour identification, 01 pour détention et trafic de chanvre indien, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour outrage à commandant de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, 01 pour mise en danger de la vie d'autrui, rapporte Seneweb . Pour diverses infractions routières, 15 véhicules et 10 motos ont été immobilisés par les gendarmes selon un communiqué du Lieutenant-Colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Divcom. Au cours de l'opération de sécurisation, les pandores de la Brigade de proximité de Ngor ont saisi 1kg de chanvre indien, du matériel musical dont deux tambours, une guitare et un piano.