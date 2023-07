Secteur primaire : Les travailleurs en grève mardi prochain

L’Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire, qui a tenu hier une assemblée d’information à la Sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, a décrété une grève générale d’avertissement de 48h à partir du mardi 11 juillet, rapporte le journal le Quotidien. Elle dénonce le non-respect du protocole signé le 1er décembre 2022 entre le gouvernement du Sénégal à travers le ministre de la Fonction publique et de la transformation du service public, et l’Intersyndicale du secteur primaire composée du Syndicat des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal, du Syndicat national des techniciens de l’élevage, du Syndicat des travailleurs des pêches et de l’aquaculture du Sénégal, du Syndicat des médecins vétérinaires du Sénégal et du Syndicat autonome des travailleurs de l’élevage du Sénégal.