Secteur minier: -50 % des entreprises de PME ne bénéficient pas de marché (société civile)

La société civile s’est réunie ce vendredi à Dakar pour le partage et la validation de la stratégie de suivi des obligations légales et contractuelles du contenu local. Au cours de cette rencontre, la coalition « Publiez ce que vous payez » plaide pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur minier. Car, avance la structure « -50 % de ces entreprises ne bénéficient pas de marché dans le secteur extractif ». Et pourtant le Sénégal est doté de ressources minières et des gisements d'hydrocarbures qui seront exploités à partir de 2023. « Le dernier rapport de l’ITIE a montré qu’effectivement que -50 % des structures de petites et moyennes entreprises ne bénéficient pas de marché dans le secteur minier. Et généralement se sont des grandes entreprises qui en bénéficient alors que l’exploitation s’opère au niveau local », fait remarquer Cheikh Tidiane Cissé, vice-président de la coalition « Publiez ce que vous payez ». Cette contrainte est liée à trois facteurs, renseigne la société civile. « Le premier est que les compagnies minières pensent qu’il y a pas d’expertise local. Deuxièmement les entreprises trouvent des difficultés financières pour postuler à des marchés. Et le troisième élément est que l’Etat n’appuie pas et n’accompagne pas les organisations locales ». Alors au cours de la journée il s’agira de faire le monitoring de toutes les dispositions qui encouragent à la « promotion du contenu local ». Le représentant de la Plateforme des acteurs non-étatiques, Malick Diop, d'axer son argumentaire sur l'amélioration de conditions de vie, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles comme l'indique l'article 25-1 de la Constitution du Sénégal qui dispose que : « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables ». Alors au regard de cette disposition constitutionnelle, en rajoute monsieur Diop : « il apparait qu'une bonne gestion des ressources naturelles repose sur des règles clairement définies, des institutions indépendantes qui surveillent l'action du gouvernement, un environnement favorable et une masse critique de citoyens informés.» Madame Léonie Gomis, vice-présidente de la coalition « Publiez ce que vous payez » à Ziguinchor, de son coté revendique l'implication des femmes dans le secteur extractif. « Il y a des efforts à faire à ce niveau. Parce que les femmes souffrent doublent dans cet aspect. Les exploitations se font dans leur communauté en plus elles ne participent pas. Et pourtant le quotidien des familles est géré par les femmes. »