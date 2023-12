Séances de remédiation des étudiants de l’Ucad : Le Cices dit non…

Le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) s’oppose un refus catégorique de recevoir les étudiants pour qu’ils fassent des séances de remédiation. Les délégués dudit centre ont rejeté la proposition des autorités. « Le Cices, une structure dont sa mission est l’expansion économique du Sénégal à travers l’organisation de foires et de salons, n’est nullement adapté à servir d’amphithéâtre pour des étudiants. Le Cices, l’unique structure de l’état destinée à l’événementiel ne saurait perdre ses clients qu’il a reconquis après de très gros efforts déployés depuis l’arrivée du nouveau Directeur Général« , lit-on dans une note rendue publique. Les délégués du Personnel se disent prêts à défendre leur outil de travail avec tous les moyens légaux qu’ils disposent. « Transformer ses salles en espaces pour les étudiants, c’est annuler tous les contrats déjà enregistrés pour cette période. Alors que le Cices peine à mettre en œuvre toutes ses politiques pour une meilleure occupation à cause de la réduction de son périmètre géographique et de la vétusté de certaines de ses infrastructures. Comment les autorités peuvent-elles penser lui enjoindre un autre fardeau supplémentaire ? Dans le souci de conservation de notre outil de travail, nous délégués du personnel du Cices déclarons inacceptable un tel choix« , ajoute la note