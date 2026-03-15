Setal.net

"Scandales" ASER et Intermaq : des lanceurs d’alerte annoncent une saisine imminente de l’OFNAC


"Scandales" ASER et Intermaq : des lanceurs d’alerte annoncent une saisine imminente de l’OFNAC

Les interrogations autour du marché d'électrification rurale impliquant l'ASER et AEE Power se doublent désormais d'une nouvelle polémique au ministère de l’Agriculture avec le projet Intermaq. Face à la persistance des zones d'ombre, des lanceurs d’alerte ont annoncé leur intention de constituer un dossier de dénonciation qu’ils comptent transmettre à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Leur attention se porte prioritairement sur l’affaire dite « Intermaq », un marché estimé à près de 85 milliards de francs CFA. Ce dossier est au centre des débats depuis les déclarations publiques du ministre Mabouba Diagne. Après avoir initialement vanté les mérites de ce projet — prévoyant la livraison de 3 000 unités motorisées (tracteurs, motopompes) pour moderniser l’agriculture et réduire les pertes post-récolte — le ministre a lui-même évoqué une possible surfacturation de l’ordre de 12 milliards de francs CFA.

Ces affirmations ont enflammé l’opinion publique, d'autant qu’à ce stade, aucune conclusion officielle d'un corps de contrôle ou d'audit n'a été rendue publique pour étayer ces accusations. Pour les lanceurs d’alerte, seule une saisine formelle de l’OFNAC permettra d’examiner les documents contractuels et de déterminer s’il y a eu des irrégularités dans l’attribution et l’exécution de ces marchés.

La reddition des comptes comme priorité

Pour ces acteurs de la société civile, la transparence dans la gestion des finances publiques est une exigence démocratique absolue. Les montants en jeu sont colossaux : 37 milliards pour l'électrification rurale et 85 milliards pour le dossier Intermaq. « Les Sénégalais ont le droit de savoir comment leurs impôts sont utilisés, et si les procédures ont été respectées », soutiennent-ils.

En saisissant l’OFNAC, ces citoyens espèrent instaurer une véritable culture de la reddition des comptes. Au-delà des chiffres, c’est la confiance des citoyens envers les institutions qui est en jeu. Une clarification indépendante permettrait d’établir définitivement les responsabilités et d'apaiser un débat public saturé de soupçons.



Dimanche 15 Mars 2026 - 16:05



Setal People - 02/03/2026 - 0 Commentaire

Kiné Ndiaye Rose s'est fiancée : Entre or et millions, découvrez sa dot exceptionnelle

Kiné Ndiaye Rose s'est fiancée : Entre or et millions, découvrez sa dot exceptionnelle
L’actrice Kiné Ndiaye Rose n'est plus un cœur à prendre. Selon des informations relayées sur les réseaux sociaux, la petite-fille du défunt tambour-major Doudou Ndiaye Rose s’est fiancée à Mouhamed...

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5

20/01/2026 - 0 Commentaire
Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5
À veille de la finale historique de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, revient sur la...

CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille

20/01/2026 - 0 Commentaire
CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille
Au-delà de l’exploit sportif, une autre image forte a marqué la fin de la rencontre. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Sadio Mané, accompagné de son épouse Aïcha Tamba, venue soutenir...

La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs

10/12/2025 - 0 Commentaire
La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle...

Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain

10/12/2025 - 0 Commentaire
Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain
L’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223 et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 12/03/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos