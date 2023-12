Scandale pouponnière Ndella Madior Diouf: Seydi Gassama interpelle les autorités compétentes

L’affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf, défraie la chronique ces derniers temps. Dans une vidéo devenue virale, sur les réseaux sociaux, des images désolantes de la pouponnière « Keur Yermandé » de Ndella Madior Diouf indignent les Sénégalais. La nourrice, auteure de la vidéo polémique qui montre un bébé très malade, signale que la prise en charge de ces enfants ne respecte pas les normes d’hygiène de vie, et même que leur environnement n’est pas adéquat. Comme la plupart des Sénégalais, le Directeur exécutif d’Amnesty International section Sénégal, Seydi Gassama, a réagit via son compte X et interpelle les autorités compétentes à se rendre sur lieux pour récupérer les bébés. « Les services compétents de l'État doivent se rendre sans délai dans la pouponnière de Ndella Madior Diouf. Si les graves informations données dans la presse par d'anciennes employées de la pouponnière sont avérées, les enfants doivent être pris et confiés aux structures plus qualifiées », a posté le droit de l’hommistes. A noter que dans sa vidéo qui montre beaucoup de bébés éparpillés un peu partout à l’intérieur d’un grand salon, la fille a aussi signalé que ,« C’est seulement à chaque fois qu’on a des invités que la pouponnière est bien traitée. Les enfants qui ne sont pas en bonne forme ou malades sont cachés aux invités ».