Scandale foncier entre la QVS et la société nouvelle ville

Tidiane Diawara de la société Nouvelle Ville est accusé de vouloir s'accaparer des terres agricoles, exploités par la société « Qualité Végétale Sénégal » (QVS). Son avocat, Me Cheikh Ahmadou Tidiane Ndiaye, sort de sa réserve et brandit des preuves vérifiables. Ce dernier a montré des documents administratifs et judiciaires, démontrant que ces terres appartiennent bien à son client Tidiane Diawara. L’avocat parle de manipulation et affirme qu'ils ne comptent pas se laisser faire.