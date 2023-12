Scandale à la pouponnière « Keur Yeurmandé »: Ndella Diouf accuse les « pro-Sonko »

Une série de vidéos troublantes a émergé de la pouponnière « Keur Yeurmandé », fondée par Ndella Madior Diouf, révélant des conditions préoccupantes pour les enfants accueillis. Une nounou a filmé l’intérieur de l’établissement, dévoilant un environnement qui contraste fortement avec l’image publiquement projetée. Selon la nourrice, la prise en charge des enfants dans cette pouponnière ne respecte pas les normes d’hygiène et de vie nécessaires. Elle a souligné des bébés malades et négligés, surtout lorsqu’aucun visiteur n’est présent. « Les enfants malades ou en mauvaise forme sont cachés lors des visites », a-t-elle affirmé dans sa vidéo. La réaction du public ne s’est pas fait attendre, avec des internautes exprimant leur indignation sur les réseaux sociaux. Jaly Badiane, Présidente de l’Association Wa Mbedemi, a notamment questionné le rôle de l’État et la réglementation entourant cette pouponnière, la comparant à « une usine à bébés ». Face à ces allégations, Ndella Madior Diouf a répondu lors d’un entretien avec Seneweb. Elle a nié les accusations de maltraitance et de trafic d’enfants, tout en reconnaissant certains problèmes comme des vols et décès d’enfants, rejetant cependant toute responsabilité. Elle a également accusé les « pro-Sonko » d’infiltrer son établissement pour orchestrer une « mascarade ».