Saraya : La gendarmerie démantèle un site d’orpaillage clandestin à Sansamba

La brigade territoriale de Saraya a procédé, samedi dernier, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin dans le village de Sansamba. Une vingtaine de personnes de nationalités différentes ont été appréhendées et un lot de matériels divers saisis. Cela fait suite à un renseignement reçu faisant état de la présence massive d’étrangers dans cette localité et travaillant illicitement dans le domaine de l’exploitation de l’or, renseigne LeSoleil. Ainsi, elle a mis la main sur vingt personnes dont 11 Maliens, trois Burkinabés et six Guinéens. Par la même occasion, sept motos pompes, deux motos deux roues et deux tricycles ont été saisis. Les prévenus sont présentement en garde à vue.