Santé : la F2S entame une grève de 48h à partir de ce jeudi

La Conférence des leaders de la Fédération des syndicats de la santé (F2S) démarre une grève de 48 heures à partir de ce jeudi 2 janvier 2025. Ce mouvement d’humeur intervient après une série d’actions annoncées lors d’un point de presse tenu le 18 décembre 2024. Le programme de mobilisation prévoit une assemblée générale à l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye le jeudi 9 janvier 2025, suivie d’une tournée nationale et d’une marche prévue pour le mardi 21 janvier 2025, informe Les Échos. Une évaluation des actions est également programmée pour le jeudi 23 janvier 2025, accompagnée d’une rétention d’informations et d’un boycott des supervisions, poursuit le journal. Dans sa dernière déclaration, la F2S avait exprimé son inquiétude face "aux coupes budgétaires drastiques observées dans le secteur de la santé." Selon le syndicat, le budget alloué à la santé de base, couvrant les postes et centres de santé, est passé de 116 milliards à 91 milliards, soit une baisse d’environ 25 milliards de francs CFA. La Fédération a également signalé une réduction d’environ 10 milliards sur les dépenses de personnel dans la santé de référence. « Cette situation est très inquiétante », a déploré la F2S. Face à cette situation, la F2S maintient son plan d’action et appelle les autorités à revoir les allocations budgétaires destinées au secteur de la santé.