Une étude, analysant la proportion de consultations entraînant des prescriptions d’antibiotiques, révèle des pratiques alarmantes dans trois pays à revenu faible ou intermédiaire : Madagascar, Cambodge et Selon Bes Bi le jour, 57,2 % des consultations ne nécessitant pas d’antibiothérapie ont néanmoins conduit à une prescription d’antibiotiques. Pour le cas du Sénégal, souligne le journal du Groupe E-Media, la phase complète de l’étude a été menée de 2014 à 2018 dans la commune de Guédiawaye et celle de Sokone. Les enfants ont été inclus à la naissance et suivis pendant 3 à 24 mois. L’étude note que dans certains cas, les médecins prescrivent des antibiotiques inappropriés parce que les parents semblent trop inquiets et expriment des symptômes de maladie plus fréquents ou plus graves. Les diagnostics les plus fréquents étaient la bronchiolite avec 15,6% et la rhinopharyngite avec 10,9%. Le Céfixime était l’antibiotique le plus prescrit dans toutes les consultations ayant conduit à des prescriptions d’antibio- tiques, représentant 34,4%. La bronchiolite non compliquée représentait le plus grand nombre absolu de prescriptions inappropriées dans 65 consultations sur 77. Ces prescriptions d’antibiotiques ne sont pas sans conséquences dans la mesure où elles ont des effets délétères sur la santé humaine à toutes les échelles, entre effets secondaires potentiels de la consommation d’antibiotiques, y compris les réactions allergiques et les symptômes digestifs liés à la dysbiose du micro biome, aux risques potentiels à plus long terme de l’exposition aux antibiotiques pédiatriques, tels que les risques accrus d’asthme et de maladies auto-immunes. Par conséquent, conclut Bes Bi le jour, l’étude a mis en évidence la nécessité d’interven- tions ciblées pour prévenir ces pratiques, telles que la formation des cliniciens prescripteurs sur les directives de gestion clinique pédiatrique valides. De même, les tests de diagnostic rapide pourraient aider les médecins, en particulier ceux qui exercent dans des régions éloignées, à comprendre si une maladie a une étiologie virale ou bactérienne et à prescrire des antibiotiques de manière appropriée.